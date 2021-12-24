Путин заявил о сокращении продолжительности жизни в России

В России в 2021 году сократилась продолжительность жизни, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции. По словам главы государства, показатель снизился более чем на единицу.

Есть вещи, которые не могут нас не беспокоить. Это продолжительность жизни. Она у нас чуть-чуть сократилась, была 71,5 в прошлом году, а стала 70,1, — сказал Путин.

Он добавил, что такое сокращение является одним из негативных последствий пандемии коронавируса, ещё одним её последствием стало увеличение смертности. По словам Путина, в связи с этим обострилась одна из важнейших проблем в сфере демографии — нехватка рабочих рук.

146 миллионов человек для огромной территории [России] совершенно недостаточно, — подчеркнул президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высокий уровень смертности от коронавируса в России трагедией. По его словам, это больше всего гнетёт Путина и всех, кто работает в правительственном штабе. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что массовые мероприятия без каких-либо мер безопасности от COVID-19 с участием главы государства были сведены к нулю.