Путин ответил на идею Жириновского платить женщинам за отказ от аборт

https://static.news.ru/photo/db577352-4552-11eb-80a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский высказал идею забирать в детские дома новорожденных от матерей, которые не хотели детей, и выплачивать этим женщинам материальное вознаграждение за отказ от аборта. Президент России Владимир Путин признал её «непростой».

Такую позицию глава государства обозначил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. На нём Жириновский предложил давать тем женщинам, кто не хочет рожать материальное вознаграждение и забирать у них детей. По его мнению, это может помочь в решении демографических проблем.

Ну это непростая тема — забирать сразу рождённого ребёнка в детский дом. Но я услышал, — откликнулся Путин.

Кроме того, комментируя высказывание Жириновского о том, что демография в России «стоит на месте», Путин заметил: «Да нет, не стоит на месте, к сожалению, у нас падение определённое есть». Он их связал с демографическими ямами в Великую Отечественную войну и 1990-е годы.

Ранее сообщалось, что представители общественного движения «Мужской путь» планируют обратиться к правительству с просьбой ввести запрет на аборты за счёт средств ОМС. Кроме того, предполагается разработать госпрограмму, направленную на формирование у женщин стойкого неприятия искусственного прерывания беременности. Соответствующее предложение содержится в проекте резолюции по итогам конференции в Общественной палате.

NEWS.ru писал, что Минздрав не поддержал исключение абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и создание специальных учреждений для подобных процедур.