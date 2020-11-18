Общественники предлагают правительству убрать аборты из системы ОМС

https://static.news.ru/photo/c93b7dac-28b6-11eb-b5c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители общественного движения «Мужской путь» планируют обратиться к правительству с просьбой ввести запрет на аборты за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме того, предполагается разработать госпрограмму, направленную на формирование у женщин стойкого неприятия искусственного прерывания беременности. Как стало известно NEWS.ru, соответствующее предложение содержится в проекте резолюции по итогам конференции в Общественной палате.

«Бесплатные» аборты за счёт средств фонда ОМС делают их доступными и массовыми, что негативно сказывается на демографии и ведёт к вымиранию русского народа. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал председатель совета общественного движения «Мужской путь» Андрей Брезгин.

Выделяемые на аборты деньги могли бы пойти на другие цели, считает эксперт. В частности, на обеспечение больниц в регионах. Кроме того, запрет на аборты за счёт средств системы ОМС разгрузил бы акушерско-гинекологическую службу. Это позволило бы специалистам уделять больше времени беременным, а также помогать стать матерями страдающим бесплодием женщинам.

При этом общественники считают, что подобное нововведение неспособно сильно увеличить число ранних родов в России.

В большинстве стран мира аборты являются платными. И там серьёзно такая проблема не стоит. Более того, «бума» малолетних рожениц нет и в странах, где прерывание беременности и вовсе запрещено, — заявил Брезгин.

Как ранее писал NEWS.ru, профессор кафедры семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников считает, что прямой связи между числом абортов и рождаемостью нет. Он приводит в пример 1980-е годы, когда беременность прерывали «миллионы», но на показатели рождаемости это не повлияло.