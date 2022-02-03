Путин заявил, что правительство не введёт допограничений из-за «омикрона»

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия», что правительством страны не планируется введения дополнительных ограничений из-за «омикрон»-штамма. По словам лидера государства, ограничения для контактных лиц, вероятно, будут сниматься в ближайшее время.

Имея в виду особенности течения болезни, связанной с «омикроном», с новым штаммом, <...> общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать, — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что в России рост заболеваемости коронавирусной инфекцией ещё будет продолжаться определённое время, об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная. Причиной этому служит более высокая заразность штамма «омикрон», чем других штаммов.

Это связано с тем, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на данный момент доминирует штамм «омикрон», обладающий большей заразностью, чем «дельта». В связи с этим наблюдается такой стремительный рост заболеваемости.

Сегодня, 3 февраля, в России был установлен новый антирекорд по числу заболевших за сутки коронавирусной инфекцией — 155 768 человек, такие данные привели в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы в 83 регионах страны. По состоянию на 3 февраля в России число госпитализаций за сутки составило 17 792 человека, рост составил по сравнению с предшествующими сутками 3,4%. Увеличение количества госпитализаций зарегистрировано в 48 регионах.