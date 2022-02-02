В Роспотребнадзоре сообщили о дальнейшем росте заболеваемости COVID-19

В России рост заболеваемости коронавирусной инфекцией ещё будет продолжаться определённое время, об этом рассказала РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная. Причиной этому служит более высокая заразность штамма «омикрон», чем других штаммов.

Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться ещё некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъёма заболеваемости, — сказала она.

По словам эксперта, это связано с тем, что в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на данный момент доминирует штамм «омикрон». Он обладает большей заразностью, чем «дельта», и из-за этого наблюдается такой стремительный рост заболеваемости.

По мнению директора Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора, профессора Школы биомедицины ДВФУ Михаила Щелканова, текущий пик заболеваемости COVID-19, как ожидается, пойдёт на спад к концу февраля — началу марта.

После того как спадёт зимний пик, будет ещё небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах. <...> Потом к лету мы будем иметь локальный минимум. <...> А в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ, — предупредил учёный.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что штамм коронавируса «омикрон» более заразен, чем другие варианты, поэтому риск повторного заражения гораздо выше. Главным отличием является то, что новая вариация COVID-19 размножается в верхних дыхательных путях, но не проникает ниже, это способствует более частому распространению через дыхание.