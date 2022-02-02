Вирусолог объяснил, почему люди повторно заражаются «омикроном»

Вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что штамм коронавируса «омикрон» более заразен, чем другие варианты, поэтому риск повторного заражения гораздо выше. Главным отличием является то, что новая вариация COVID-19 размножается в верхних дыхательных путях, но не проникает ниже, это способствует более частому распространению через дыхание, уточнил эксперт. Об этом сообщает радио Sputnik.

Дело в том, что «омикрон» размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и не проникает ниже. Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при предыдущих штаммах, и поэтому он так заразен, — пояснил Альтштейн.

Он добавил, что результате этой особенности пробивается иммунитет, вызванный предыдущими заражениями. Это в свою очередь приводит к тому, что заболеть может и переболевший человек, но в более слабой форме. Вирусолог также допустил неоднократное заражение «омикроном» одного организма.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал врачебную практику по использованию кроверазжижающих препаратов при лечении пациентов с лёгким течением коронавируса. Он пояснил, что, согласно рекомендациям Минздрава РФ, такие действия противопоказаны, так как у людей может начаться кровоизлияние в мозг и желудок.