Вирусолог объяснил, почему люди повторно заражаются «омикроном»
Вирусолог Альтштейн рассказал, почему люди повторно заражаются «омикроном»
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:53, 03 февраля 2022
Фото: engineering.tamu.edu
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Вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что штамм коронавируса «омикрон» более заразен, чем другие варианты, поэтому риск повторного заражения гораздо выше. Главным отличием является то, что новая вариация COVID-19 размножается в верхних дыхательных путях, но не проникает ниже, это способствует более частому распространению через дыхание, уточнил эксперт. Об этом сообщает радио Sputnik.
Дело в том, что «омикрон» размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и не проникает ниже. Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при предыдущих штаммах, и поэтому он так заразен, — пояснил Альтштейн.
Он добавил, что результате этой особенности пробивается иммунитет, вызванный предыдущими заражениями. Это в свою очередь приводит к тому, что заболеть может и переболевший человек, но в более слабой форме. Вирусолог также допустил неоднократное заражение «омикроном» одного организма.
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