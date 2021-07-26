Путин заявил, что Петербургу нужно второе автомобильное кольцо

Президент России Владимир Путин предлагает по аналогии с ЦКАД в Подмосковье создать второе, более удалённое от Санкт-Петербурга автомобильное кольцо. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития транспортной системы региона.

Глава государства заявил, что сейчас с помощью средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) продлевается дорога от Петербурга до Москвы. Она пройдёт от Москвы до Екатеринбурга через Казань. Таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала.

В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удалённые кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье, — привидятся его слова на сайте Кремля.

Путин добавил, что для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, «это будет, безусловно, востребовано». Кроме того, в Северной столице нужно дальнейшее развитие общественного транспорта, «в том числе с использованием средств ФНБ».

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, дорога есть, но «это старая бетонка, наподобие московской, она идёт по территории Ленинградской области». Её модернизация расширило бы «узкие места» транспортной системы региона.

Ранее Путин открыл движение по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (ЦКAД), которая строилась 20 лет.