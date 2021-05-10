Путин выразил соболезнования родственникам погибших в Казани школьников

https://static.news.ru/photo/b7b02f04-b23d-11eb-b4c9-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших при стрельбе в школе в Казани детей и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка, — сказал представитель Кремля.

По его словам, Путин поручил правительству оказать содействие семьям жертв, а также обеспечить медицинской и психологической помощью пострадавших.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 20 человек, по его данным, госпитализированы. В Минпросвещения республики сообщили о 32 пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

В мэрии столицы Татарстана заявили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности. Об усилении охраны школ сообщения поступают и из других регионов страны.

12 мая объявлено в республике днём траура.