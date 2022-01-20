Путин вручил экс-главе Татарстана Шаймиеву орден Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Высшая государственная награда РФ вручена за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

Владимир Путин своим Указом наградил Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную общественную деятельность, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного является высшей государственной наградой. Согласно статуту, им могут награждаться выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане РФ за «исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России». Также им могут быть награждены главы и руководители правительств зарубежных стран за «выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией».

Ранее Путин наградил этим орденом патриарха Московского и всея Руси Кирилла в день его 75-летия, отметив его огромный вклад в сохранение исторического и культурного наследия, а также традиционных ценностей народов России.

Шаймиев был президентом Татарстана с 1991 по 2010 год.