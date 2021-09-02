Путин: увеличение населения Дальнего Востока — наша историческая задача

Президент России Владимир Путин заявил, что исторической задачей России является увеличение населения Дальнего Востока. Об этом он заявил в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, передаёт телеканал «Россия 24».

Наша историческая задача заключается в том, чтобы не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками на протяжении столетий, а приумножить, — заявил Путин.

Глава государств считает, что «ключевыми вещами» в решении этой задачи является обеспечение доходов населения, развитие производственных мощностей региона и открытие дополнительных рабочих мест. При этом он подчеркнул, что на развитие инфраструктуры Дальнего Востока выделяется немало государственных средств и что нужно лишь правильно их задействовать.

Ранее Путин заявил, что стране требуется больше мер по поддержке детей.