https://static.news.ru/photo/aefacc40-c8d1-11e9-a5c5-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распробовал российское мороженое. Холодным лакомством его угостил российский лидер Владимир Путин в ходе посещения авиасалона МАКС в Жуковском.

Глава государства вместе с делегацией традиционно подошёл к палатке с мороженым. Попросив у продавщицы перечислить весь ассортимент, он остановил свой выбор на шоколадном стаканчике. Для турецкого коллеги он купил вологодское ванильное мороженое. Сумма покупки составила 210 рублей. Президент расплатился пятитысячной купюрой, а сдачу велел отдать главе Минпромторга Денису Мантурову.

Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации, — цитирует главу государства РИА Новости .

Чуть позже, попробовав мороженое на вкус, Путин вернулся к палатке, чтобы угостить всех сопровождающих его членов делегации.

А знаете, дайте нам ещё. Всех угостим, — заявил российский лидер.

Ранее News.ru писал, что мороженое, которым президент России Владимир Путин угостился во время МАКС в 2017 году, подорожало. Теперь за него придётся отдать на 10 рублей больше, чем два года назад.