https://static.news.ru/photo/a187b420-c8bc-11e9-b48a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Мороженое, которым президент России Владимир Путин угостился во время Международного авиакосмического салона МАКС в 2017 году, подорожало. Теперь за него придётся отдать на 10 рублей больше, чем два года назад.

Согласно нынешнему прайсу, его стоимость выросла до 70 рублей. В 2017 году президент отдал за него 60 рублей, сообщает РИА Новости . На сдачу глава государства угостил пресс-секретаря Дмитрия Пескова и главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин во время посещения авиасалона «МАКС-2019» в подмосковном Жуковском показал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57.