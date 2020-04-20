Путин спросил у экспертов о необходимости новых ограничительных мер в РФ

https://static.news.ru/photo/5a8501ec-82ff-11ea-a0fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поинтересовался у экспертов, нужны ли новые ограничительные меры в борьбе с коронавирусом. Он обратился к специалистам в рамках совещания по санитарно- эпидемиологической обстановке в РФ.

Как вы думаете, достаточны ли уже введённые профилактические меры, в том числе в столице? Что ещё, по вашему мнению, мы должны сделать сегодня, какие дополнительные упреждающие решения принять? — приводит слова президента ТАСС.

По состоянию на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.

Ранее Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в России удалось замедлить, однако напомнил, что пик заболевания ещё впереди, писал NEWS.ru.