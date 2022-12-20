Путин согласовал с Лукашенко выгодные цены на нефть и газ

Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости

Президент России Владимир Путин обсудил с Белоруссией ценовые параметры в энергетике, передает РИА Новости. По его словам, Москва поставляет нефть и газ в Белоруссию на очень выгодных условиях.

По словам Путина, это связано особыми отношениями между двумя государствами. Президент России также отметил, что поставки по выгодным ценам в существенной степени помогают поддерживать экономику Белоруссии.

Как заявил российский президент, параметры установления цен на энергоресурсы во время переговоров удалось согласовать.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что никому не удастся поссорить Минск и Москву. По его словам, только Россия протянула Белоруссии руку в сложный момент. Лукашенко подчеркнул, что в 2020 году, когда в Белоруссии проходили акции протеста, Россия оказала помощь его стране.

Также он заявил, что Белоруссия подготовила самолеты, способные нести «специфические» боеприпасы. Лукашенко пояснил, что такие самолеты есть в наличии с советских времен и они были протестированы в России. Глава белорусского государства подчеркнул, что Минск и Москва готовят экипажи, способные управлять этими воздушными судами.