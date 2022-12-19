Лукашенко: Белоруссия подготовила самолеты со «специфическими» боеприпасами

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместного заявления с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам российско-белорусских переговоров

Белоруссия подготовила самолеты, способные нести «специфические» боеприпасы, заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Он пояснил, что такие самолеты есть в наличии с советских времен и они были протестированы в России. Глава белорусского государства подчеркнул, что Минск и Москва готовят экипажи, способные управлять этими воздушными судами.

Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть, мы тестировали их в РФ, мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то, — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что у Белоруссии есть опасения по поводу напряженности по периметру границ Союзного государства, прежде всего на западе. Лукашенко высказался о необходимости обезопасить территорию Белоруссии.

Президент также сообщил о постановке на дежурство переданных Москвой комплексов С-400 и «Искандер».

Также Москва и Минск договорились продолжать практику совместных военных учений, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что стороны будут создавать новую военную технику.