Путин, скандал с Козловым, дети: как живет ведущий «Что? Где? Когда?» Крюк

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Борис Крюк

Борис Крюк знаком зрителям как ведущий программы «Что? Где? Когда?». Что о нем известно, как он попал в передачу, в каких скандалах замешан?

Чем известен Крюк

Борис Крюк родился 18 августа 1966 года в Москве, в семье Натальи Стеценко и Александра Крюка. В 1970 году его родители развелись, и вскоре мать вышла замуж за Владимира Ворошилова. В 1975 году Ворошилов и Стеценко вместе создали программу «Что? Где? Когда?».

Еще учась в школе, Крюк работал в передаче в качестве ассистента режиссера и музыкального редактора.

В 1989 году он окончил МГТУ им. Баумана по специальности «инженер-конструктор». В течение 10 лет во время каждого прямого эфира игры «Что? Где? Когда?» Крюк cидел в дикторской рядом с Ворошиловым.

После этого он был официально зачислен в штат Молодежной редакции Центрального телевидения, а затем в штат телекомпании «Игра-ТВ» в качестве первого заместителя генерального директора.

Параллельно с программой Крюк работал над другими проектами компании. С 1990 по 1993 год он был автором и режиссером-постановщиком программы «Брейн-ринг». С 1990 по 1999 год являлся ведущим (а с 1993 года и режиссером-постановщиком) телеигры «Любовь с первого взгляда».

С 2001 года Крюк — автор, ведущий, режиссер и продюсер игры «Что? Где? Когда?». Также он является вице-президентом Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?».

После смерти Ворошилова редакция на протяжении шести лет скрывала имя нового ведущего, его голос специально искажался при помощи компьютера, а для полной дезориентации в студию приезжал одетый в смокинг двоюродный брат Ворошилова и направлялся в дикторскую комнату.

Как официальный ведущий Крюк показался в передаче только в 2007 году. Тогда камеры засняли его со спины. Спустя год он вышел и пообщался со знатоками, а после этого его имя появилось в титрах проекта.

«Была продумана целая операция: знатоки считали, что ведет двоюродный брат Владимира Яковлевича — Юрий Борисович. Им было сказано не спрашивать, кто ведет. На автомобиле Ворошилова приезжал Юрий Борисович, заходил в домик, садился рядом с креслом ведущего на стульчик и сидел там три часа. Звукорежиссер изменила голос мне так, что я до сих пор вздрагиваю, когда слышу запись 2001 года», — рассказывал Крюк.

Что известно о личной жизни Крюка

Борис Крюк был женат два раза. Его первой избранницей стала микробиолог по имени Инна, которая родила ему сына Михаила и дочь Александру.

Вторая жена Крюка — экономист Анна Антонюк. В этом браке родились две дочери — Александра и Варвара.

Почему Крюк поссорился с Козловым

В октябре этого года магистр игры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов со скандалом покинул эфир программы, накричав на Бориса Крюка после завершения четвертой игры осенней серии. Конфликт между ними начался из-за последнего вопроса, при счете 5:4 в пользу телезрителей. Против знатоков играл Александр Иншаков из Санкт-Петербурга, который задал вопрос о каналах в Лондоне в XIX столетии.

Фото: Михаил Синицын/ТАСС Андрей Козлов

«Господин Козлов, вы уже знаете, что в XIX веке в Англии лодки по каналам тянули лошади. Для этого даже делали специальные мосты. Продолжим тему. На канале Ридженс в Лондоне есть много тоннелей шириной 4–5 метров, а в длину — до нескольких сотен метров. Когда лодка подплывала к такому тоннелю, лошадей распрягали и прибегали к помощи двух специально обученных людей. Внимание, вопрос. Как именно эти люди помогали лодкам пройти этот тоннель?» — спросил он.

Козлов объяснил, что есть разные варианты, как можно тянуть лодку. Например, бросить груз в виде якоря, тогда один человек бросает, а другой — тянет.

«Если лодка достаточно широкая, один может стоять с одной стороны, другой — с другой и эту лодку вот так вот проталкивать по этому каналу. Я бы сказал тут, что здесь кому как больше нравится», — сообщил он.

Крюк не засчитал ответ команде знатоков, и они проиграли со счетом 4:6. Ведущий объяснил, что в Лондоне специально обученные люди помогали лодке пройти тоннель, когда два человека ложились поперек лодки и ногами отталкивались от стен тоннеля.

Капитан команды знатоков раскритиковал решение Крюка, назвав его «несправедливым» и предвзятым, потому что кто-то мог отталкиваться руками, а кто-то ногами.

«Всего доброго, господин ведущий. Мне очень печально. Очень печально, потому что это настолько несправедливо, что даже не о чем говорить! Вообще не о чем говорить!» — заявил Козлов и покинул место проведения игры.

Чем сейчас занимается Крюк

В 2021 году президент России Владимир Путин наградил Бориса Крюка медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Программа «Что? Где? Когда?» по сей день выходит на Первом канале.

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