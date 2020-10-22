Путин рассказал, с чем связаны вспышки опасных болезней

https://static.news.ru/photo/915075b6-1482-11eb-a0f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые учёные считают вспышки опасных болезней реакцией планеты на влияние человека, как и глобальное потепление. Об этом 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства считает, что человек по-прежнему не защищён от природных катаклизмов, многие из которых порождены именно антропогенным вмешательством.

По мнению ряда учёных, вспышки опасных болезней — это ответ на такое вторжение. Потому так важно выстроить гармоничное отношение человека к природе. Здесь уже накопилось критическое напряжение. Мы это видим по изменению климата. Эта проблема требует реальных действий и гораздо большего внимания, — сообщил Путин.

Ранее президент России предложил уже сейчас начать переосмысление того, что происходит в мире, а нынешнюю пандемию коронавирусной инфекции использовать как точку отсчёта для этого процесса. По словам Владимира Путина, современное общество столкнулось с размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования, писал NEWS.ru.