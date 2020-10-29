Путин рассказал об объёмах ипотеки в 2020 году

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Объём ипотеки в России станет рекордным в 2020 году и превысит 3 трлн рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путина на форуме «Россия зовёт!».

Кроме того, по словам главы государства, финансирование сельской ипотеки в 2021 году вырастет втрое. При этом Путин не стал отрицать риски ценовых «перекосов» на рынке жилья.

Госпрограмма льготного ипотечного кредитования была запущена в апреле 2020 года по поручению президента Владимира Путина. Получить кредит на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых можно до 1 ноября. При этом ставка сохраняется в течение всего срока кредита — до 30 лет. Разницу компенсирует государство.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин объявил о продлении действия программы до 1 июля 2021 года.