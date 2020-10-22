Программу льготной ипотеки продлят до середины 2021 года

https://static.news.ru/photo/38cfaefc-144b-11eb-b2e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство продлит действие программы льготной ипотеки на первую половину 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сегодня в повестке заседания правительства — вопрос, который касается миллионов людей. Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года, цитирует главу кабмина ТАСС.

Программа была запущена по поручению президента Владимира Путина в конце апреля 2020 года. Получить кредит на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых можно до 1 ноября. При этом ставка сохраняется в течение всего срока кредита — до 30 лет. Разницу компенсирует государство.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал доработать программу льготной ипотеки перед её продлением. По его словам, рост цен на недвижимость сводит её эффективность до нуля.