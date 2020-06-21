Путин рассказал, что не обижается на критику

https://static.news.ru/photo/43178628-b3b1-11ea-9f66-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что давно привык к любой критике, так как всегда есть люди, которые думают иначе.

Я давно к этому привык. Это неизбежно. Таковы законы развития любого общества. Всегда есть люди, которые думают иначе, чем ты, — сказал глава государства в интервью, которое появилось в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос, не обидно ли ему слышать критику.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что не любит отчитывать своих подчинённых «в показном порядке». По словам лидера страны, без камер у него случаются жёсткие разговоры, но не было случая, чтобы он кого-то оскорбил или унизил.

Президент также добавил, что эффективность руководства заключается не во внешней жёсткости, а в последовательности принимаемых решений. Поэтому он практически никогда не отчитывает кого-то в показном порядке. Чем выше должностное положение человека, который он занимает, тем аккуратнее он должен обращаться с людьми, которые ему подчинены, считает глава государства, писал NEWS.ru.