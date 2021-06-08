Путин: говорить о победе над коронавирусом рано

https://static.news.ru/photo/7e046862-c82a-11eb-b38e-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что международному сообществу нужно задуматься, какие уроки вынести из пандемии коронавируса. Однако говорить о победе над COVID-19 преждевременно, приводит его слова ТАСС.

Хотя уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций, — сказал Путин.

Он отметил, что пандемия стала дополнением к вызовам мировому порядку. По его словам, жертвами коронавируса стали уже более 3,5 млн человек по всему земному шару. Президент РФ уточнил, что «серьёзные социальные, экономические последствия» пандемии ощущаются везде.

Путин также призвал мировое сообщество сплотиться в борьбе против опасного заболевания. Он подчеркнул, что борьба с коронавирусом требует честного и равноправного сотрудничества всех стран, однако не все оказались к этому готовы.

Ранее российский лидер Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией, а также обеспечение эффективных вакцин.