Путин возложил цветы к мемориалу в Севастополе

Президент России Владимир Путин возложил цветы к мемориалу, посвящённому окончанию Гражданской войны. Памятник находится в Карантинной бухте в Севастополе. Церемония приурочена ко Дню народного единства, отмечаемому 4 ноября, передаёт ТАСС.

День народного единства прямо связан с одним из драматических, судьбоносных периодов в истории нашей страны. В начале XVII века она стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты мира. Но народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, — выступил с речью президент.

Мемориальный комплекс в память о 100-летии окончания Гражданской войны в России 1917-1922 годов был открыт в апреле нынешнего года. Он представляет собой несколько скульптур и вечный огонь на берегу бухты неподалеку от музея-заповедника «Херсонес Таврический».

После торжественной церемонии у главы государства запланирована рабочая встреча с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Кроме того, находясь в Севастополе, Путин в режиме видеоконференции примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко планируют утвердить союзные программы, обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики. В рамках заседания будут обсуждаться и другие важные вопросы.