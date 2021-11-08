В ГД прокомментировали сокращение сроков действия QR-кодов

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал в своём Telegram-канале инцидент с массовым аннулированием и сокращением срока действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Он поблагодарил кабмин за оперативное решение проблемы.

Депутат подчеркнул, что подобные решения должны анонсироваться заранее, чтобы не создавать неудобства для людей.

Слава Богу, у правительства хватило мудрости восстановить статус-кво, отменив прежнее решение о сокращении сроков действия QR-кодов, — написал он.

Ранее сообщалось, что утром 8 ноября портал госуслуг аннулировал сотни тысяч QR-кодов в связи со вступлением в силу сертификата нового образца. QR-коды были аннулированы у тех россиян, которые прошли процедуру вакцинации более полугода назад.

В Минздраве и Минцифры заверили, что срок QR-кодов документов остаётся прежним. Произошедшее в ведомства объяснили техническими работами на портале.