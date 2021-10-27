Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову детским омбудсменом

Президент Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову на пост уполномоченного по правам ребёнка в России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка сроком на пять лет, — говорится в тексте документа.

Указ вступил в силу с момента подписания.

В беседе с Львовой-Беловой президент отметил, что у неё большой опыт общественной работы, а также в воспитании собственных детей. По его словам, площадка омбудсмена даст возможность сенатору применить свои знания и навыки и добиться «серьёзных значимых результатов уже для большого количества семей и деток».

На вопрос главы государства, готова ли она к этой работе сенатор ответил утвердительно и поблагодарила за оказанное доверие, сообщает РИА Новости.

Львова-Белова представляет в Совфеде Пензенскую область. С ноября 2020 года занимала должность полномочного представителя верхней палаты парламента по взаимодействию с уполномоченным по правам ребёнка. Является матерью и опекуном 22 детей, из которые пятеро — родные.

До Львовой-Беловой пост детского омбудсмена занимала Анна Кузнецова. Путин освободил её от занимаемой должности в начале октября. Кузнецова посоветовала новому омбудсмену внимательно относиться к обращениям граждан и соблюдать преемственность задач, поскольку развивается много проектов и люди их ждут.