https://static.news.ru/photo/021ae268-683f-11ea-926f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что прокуратура должна повысить эффективность своей работы по вопросу защиты социальных прав граждан. Об этом российский лидер заявил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

Путин поставил задачу «выявлять и пресекать любые правонарушения», а также «повысить эффективность деятельности по обеспечению законности и порядка в обществе, прав и свобод граждан». По оценке российского президента, число правонарушений остаётся «весьма значимым».

Вынесенные на общероссийское голосование поправки в Конституцию усиливают и конкретизируют социальный характер нашего государства, а значит, и возрастает ваша ответственность за соблюдение социальных прав граждан, — обратился Путин к участникам заседания.

Он подчеркнул, что работодатели должны понимать свою ответственность за соблюдение прав сотрудников. Путин подчеркнул, что решать свои проблемы или своей организации за счёт людей нельзя, сообщает ТАСС.

Санкции за подобные действия последуют неотвратимо, — подчеркнул российский президент.

NEWS.ru писал, что Путин также призвал органы прокуратуры пресекать попытки дестабилизации общества. Он подчеркнул, что необходимо отслеживать все аспекты антитеррористической защищённости мест массового пребывания людей.