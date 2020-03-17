https://static.news.ru/photo/7c1b22d2-683d-11ea-a007-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Органы прокуратуры обязаны продолжать пресекать действия, которые дестабилизируют ситуацию в обществе и разжигают межнациональную рознь, заявил президент РФ Владимир Путин.

Необходимо добиваться обеспечения и внимательно отслеживать все аспекты антитеррористической защищённости социально значимых объектов, мест массового пребывания людей, — сказал российский лидер на коллегии Генпрокуратуры.

По его словам, работа прокуроров в 2019 году поспособствовала признанию деятельности четырёх иностранных неправительственных организаций нежелательной, также три организации были признаны экстремистскими.

Как ранее писал NEWS.ru, ФСБ опубликовала видеозапись задержания в Крыму четырёх членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).