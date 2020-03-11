https://static.news.ru/photo/13d3f17e-63b3-11ea-91bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ опубликовала видеозапись задержания в Крыму четырёх членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России).

По данным спецслужб, террористы на конспиративных собраниях пропагандировали свою идеологию среди местных мусульман и агитировали вступать в их ряды, пишет РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики в ночное время задерживают подозреваемых в их домах и проводят обыски.

Ранее NEWS.ru сообщал о задержании в крымском городе Бахчисарай подозреваемых, причастных к деятельности религиозно-экстремистской организацией «Хизб ут-Тахрир». Накануне в домах у обвиняемых во время проведения обысков были изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации и запрещённая в России религиозная литература.