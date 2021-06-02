Путин потребовал «проработать вопрос» с ценами на такси

https://static.news.ru/photo/0664d8fe-c3b2-11eb-8b3a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин прокомментировал систему, в которой поездка на такси с детским креслом дороже, чем по обычному тарифу. Он потребовал проработать этот вопрос, передаёт ТАСС.

Политик сделал такое заявление в ходе общения с руководством партии «Единая Россия». Она отметил, что следует заняться тарифами на все виды транспорта.

Надо проработать вопрос с тарифами и не только на такси, но и на другие виды транспорта, — подчеркнул глава государства.

Накануне в ходе форума «Большой семейный совет» председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая рассказала, что поездка на такси с детским креслом дороже, чем обычная. Председатель ЕР Дмитрий Медведев назвал эту ситуацию безобразием и дискриминацией.

Ранее сообщалось, что РЖД могут проиндексировать тарифы для компенсации затрат из-за повышения цен на стройматериалы при модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Также в качестве возможной меры рассматривается введение надбавок для отдельных грузов. Она распространится на пользователей транспортных услуг Восточного полигона.