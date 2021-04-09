Путин посетит место приземления Юрия Гагарина

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Глава РФ Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, посетит в Энгельсе Саратовской области музей на месте приземления первого космонавта Земли Юрия Гагарина и проведёт в режиме онлайн заседания по развитию космонавтики в РФ, рассказал журналистам пресс-секретарь политика Дмитрий Песков.

День будет посвящён, конечно же, космосу <...> Шестьдесят лет со дня полёта в космос [Юрия] Гагарина — это очень важная дата для всей нашей страны. Это День космонавтики, день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без внимания, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Девятого апреля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с российским пилотируемым кораблём «Союз МС-18». На обшивку модуля нанесена надпись «Ю. А. Гагарин» в честь предстоящего 60-летия первого полёта человека в космос. На борту корабля находится трое космонавтов — россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Предполагается, что стыковка с МКС состоится в 14:07 мск. Экипаж доставит на МКС течеискатель для продолжения поисков трещины в обшивке российского сегмента МКС. Кроме того, они везут на станцию скафандр «Мечтатель», который украсили своими рисунками дети с онкологическими заболеваниями.

Как ранее писал NEWS.ru, британский астронавт Хелен Шерман оценила роль Юрия Гагарина в истории. По её словам, на какие бы планеты в будущем не отправились космонавты, их достижения будут основываться на первом полёте Юрия Гагарина. Шарман напомнила, что Гагарин не имел представления, будет ли его подготовки достаточно или каковы его шансы на выживание.