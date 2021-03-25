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Путин поручил защитить минимальный доход на счетах должников

09:51, 26 марта 2021 18
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить и принять поправки, защищающие от взыскания в рамках исполнительных производств средств, которые составляют минимальный доход граждан.

Такую рекомендацию российский лидер озвучил после в встречи встречи с лидерами думских фракций.

Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации подготовить совместно с правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан, — говорится в перечне поручений по итогам заседания.

Также глава государства поручил подготовить и принять законопроекты, которые бы предусматривали усовершенствование электронных форм предоставления услуг в сфере занятости населения, закрепление на федеральном уровне полномочий по утверждению стандартов работы органов и госучреждений службы занятости населения регионов и ведение мониторинга соблюдения таких стандартов.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев сообщил NEWS.ru, что число россиян с просроченными потребительскими кредитами в 2021 году может вырасти ещё на 6%. Таким образом, число должников достигнет 5,8 млн человек.

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