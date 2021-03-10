Россиянам предсказали новые проблемы с кредитами

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Число россиян с просроченными потребительскими кредитами в 2021 году может вырасти ещё на 6%, заявил NEWS.ru президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Таким образом, число должников достигнет 5,8 млн человек.

По словам Мехтиева, 2020 год оказался достаточно тяжёлым для многих заёмщиков. В период пандемии каждый второй заёмщик испытывал трудности с погашением долга, признавая высокий уровень своей платёжной нагрузки. Прирост числа должников оказался довольно резким — 8% против традиционных 4%. В абсолютном выражении количество должников лишь по необеспеченным кредитам по итогам прошлого года превысило 5,4 млн человек.

В ближайшей перспективе мы не ждём сокращения этого показателя, однако при позитивном прогнозе темпы роста снизятся до 6%, — отметил глава НАПКА.

Говоря о закредитованности россиян в целом, эксперт отметил, что данный термин достаточно индивидуальный и напрямую зависит от уровня дохода: что для одних критично, для других вполне приемлемо.

Например, отдавать 50% дохода на погашение обязательств по двум-трём кредитам при зарплате в 20 тысяч равно выходу на просрочку, однако при высоком уровне дохода такая нагрузка вполне приемлема, — пояснил Мехтиев.

По мнению эксперта, причин для беспокойства и для срочного принятия каких-либо кардинальных мер со стороны регулятора на сегодняшний день нет. Сейчас в среднем на одного заёмщика приходится чуть менее двух кредитов.

Как сообщалось ранее, главным основанием неплатежей по кредитам в 2020 году назывались финансовые трудности. В 2021 году проблемы с деньгами у россиян останутся основной причиной растущей просрочки, однако её доля может снизиться за счёт роста других причин, например, желания признать себя банкротом. При этом колебания всё же пока будут минимальные — в рамках 1-2 процентных пунктов, добавил глава НАПКА.