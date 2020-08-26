Путин поручил сделать питание школьников бесплатным по всей России

https://static.news.ru/photo/16e7ff2a-e7a4-11ea-9feb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства поручил министру просвещения Сергею Кравцову организовать бесплатное питание для учеников начальной школы во всех регионах России.

По его словам, реализовать это необходимо в несколько этапов, однако затягивать не стоит, передаёт РИА Новости.

Мы уже несколько раз к этому (организации бесплатного питания. — NEWS.ru) обращались, я вас прошу сделать всё для того, чтобы все наши планы были безусловно реализованы, причём на всей территории РФ, — подчеркнул глава государства.

Накануне, как писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление кабмина, по которому все школы, готовые обеспечить горячим питанием учащихся начальных классов, смогут получить субсидии от государства уже в новом учебном году. Документ меняет правила предоставления средств из федерального бюджета, принятые в июне 2020 года.