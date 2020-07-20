Путин подписал закон о регулировании весогабаритного контроля транспорта

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении полномочий Минтранса в регулировании порядка весогабаритного контроля транспортных средств в стране.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, в РФ появится сеть пунктов автоматического измерения веса грузовиков. Представлять собой такой пункт будет расположенный на дороге комплекс оборудования для измерения весовых и габаритных параметров транспорта, в который также входят технические средства с функцией фото- и видеозаписи.

Кроме того, Ространснадзор наделяется полномочиями по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, перевозящих опасный груз, передаёт ТАСС.

Согласно закону, в случае если на пункте весогабаритного контроля выявлено превышение допустимых параметров транспортного средства, «на оборудовании, обеспечивающем визуальное информирование водителя, отображаются государственный регистрационный номер транспортного средства и информация о факте превышения». Это оборудование устанавливается на дороге по пути следования транспорта после пункта измерения на некотором расстоянии. Это обеспечивает возможность восприятия водителем информации с учётом скоростного режима.

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