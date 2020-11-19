Путин подписал указ об упразднении Россвязи и Роспечати

Президент Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи.
Указ президента «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций» был
Как отмечается в документе, функции упраздняемых ведомств переходят к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Минцифры также является правопреемником упраздняемых агентств, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Ликвидация Роспечати и Россвязи является частью плана по оптимизации системы государственного управления. Трёхмесячная реформа системы госуправления должна начаться 1 января 2021 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что о возможном упразднении Россвязи и Роспечати стало известно 17 ноября. Об этом тогда рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он отметил, что вопрос о структурах был поднят после того, как стало понятно, что не удалась попытка создать три уровня исполнительной власти: министерства — службы — агентства.