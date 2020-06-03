Путин поддержал введение ЧС федерального уровня в Норильске

https://static.news.ru/photo/fe0b79a8-a5a6-11ea-b77d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Президент Владимир Путин заявил, что разлив нефтепродуктов в Красноярском крае должен стать поводом для объявления режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Таким образом политик согласился с предложением министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева, передаёт ТАСС. Глава МЧС отметил, что такой режим позволит привлекать к ликвидации последствий средства и силы федеральных властей.

Путин потребовал как можно быстрее предотвратить дальнейшие негативные последствия.

Конечно, ключевой вопрос — утилизация собираемых нефтепродуктов, — подчеркнул он.

Зиничев пообещал предоставить доклад об этой работе 4 июня.

Как писал NEWS.ru, 29 мая на норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Около 20 тысяч тонн нефтепродуктов оказались под открытым небом, возник пожар.

Руководство Росприроднадзора вылетело в Норильск, чтобы на месте оценить экологический ущерб. Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело.