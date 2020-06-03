Путин поддержал введение ЧС федерального уровня в Норильске

Президент Владимир Путин заявил, что разлив нефтепродуктов в Красноярском крае должен стать поводом для объявления режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Таким образом политик согласился с предложением министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева,
Путин потребовал как можно быстрее предотвратить дальнейшие негативные последствия.
Конечно, ключевой вопрос — утилизация собираемых нефтепродуктов, — подчеркнул он.
Зиничев пообещал предоставить доклад об этой работе 4 июня.
Как писал NEWS.ru, 29 мая на норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Около 20 тысяч тонн нефтепродуктов оказались под открытым небом, возник пожар.
Руководство Росприроднадзора вылетело в Норильск, чтобы на месте оценить экологический ущерб. Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело.
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