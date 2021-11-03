Путин поддержал идею Развожаева о выплате участникам обороны Севастополя

Российский лидер Владимир Путин заявил, что территории Крыма и Севастополя останутся с РФ навсегда, так как это выбор народа. Об этом он сообщил во время поездки в Севастополь на торжества, приуроченные ко Дню народного единства, сообщает ТАСС.

Они (Крым и Севастополь. — NEWS.ru) навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа, — заявил глава государства. По его словам, наша...