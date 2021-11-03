Путин поддержал идею Развожаева о выплате участникам обороны Севастополя
Алексей Кожушкин
Алексей Кожушкин
20:45, 04 ноября 2021
Читайте нас в Google Новости
Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора Севастополя Михаила Развожаева о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей участникам героической обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.
Хорошо, сделаем, — отметил глава государства в ходе встречи с Развожаевым в Севастополе, куда он приехал на празднования в честь Дня народного единства.
Жители Севастополя пережили 250-дневную оборону города в годы Великой Отечественной войны. Оборона продолжалась с 30 октября 1941-го по 4 июля 1942 года.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что защитники блокадного Ленинграда получат по 50 тысяч рублей к годовщине открытия «Дороги жизни». Деньги выделят более чем 75 тысячам человек. До 22 ноября выплату направят всем, кто был награждён медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».