Путин освободил от должности главу Московского управления СК на транспорте

https://static.news.ru/photo/b46ec9f8-ef52-11ea-96be-fa163e074e61_660.jpg Сергей Вазюлин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Сергей Вазюлин освобождён от должности. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.

Указом президента от должности руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России освобожден генерал-майор юстиции Вазюлин Сергей Анатольевич, — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, исполняющим обязанности назначен первый замруководителя управления Артём Петров.

Вазюлин работал в следственных органах с 1999 года. До 2011 года он работал в Орловской области. Через четыре года ему удалось перейти в межрегиональное следственное управление на транспорте на должность заместителя руководителя, а в 2018 году возглавить его.

Как писал NEWS.ru, Путин освободил от должности заместителя министра внутренних дел России — начальника следственного департамента МВД Александра Романова. Отставка случилась на фоне обвинений в коррупции, выдвинутых против высокопоставленных сотрудников следственного департамента.