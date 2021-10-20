Путин одобрил введение выходных с 30 октября

Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении выходных дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. По его словам, зарплата для сотрудников должна сохраняться на весь этот период. При этом регионы могут вводить нерабочие дни раньше, если это необходимо. Такое заявление он сделал на совещании с правительством, которое проходило в онлайн-режиме.

С учётом сложившейся обстановки безусловно поддерживаю ваши предложения, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно, — сказал глава государства.

Он не исключил, что нерабочие дни будут продлены после 7 ноября. Путин отметил, что у региональных глав есть полномочия для введения выходных в отдельном субъекте раньше, чем во всей стране.

Президент обратил внимание региональных властей на необходимость нарастить темпы вакцинации и призвал работодателей шире использовать свои возможности и давать выходные работникам после прививки.

У нас только два способа пройти через этот период – переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжёлых ее последствий? — подчеркнул он.

Глава государства счёл странным, что люди медлят с вакцинацией, и отметил, что российские вакцины надёжны. Тех, кто уже заболел, или у кого в семье есть больные коронавирусом, президент призвал получить больничный и остаться дома, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции среди знакомых и коллег.

Так он ответил на предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней. По её словам, после завершения периода нерабочих дней региональные власти должны расширять практику доступа на предприятия по QR-кодам. Кроме того, для непривитых людей из группы риска по COVID-19 следует ввести самоизоляцию.

Голикова отметила, что в семи регионах России заняты более 95% коек для больных коронавирусом. Речь идёт о Ставропольском крае, Адыгее, Челябинской, Орловской, Самарской и Саратовской областях. Также критическая ситуация с количеством заболевших фиксируется в Курской, Оренбургской областях, Коми, Татарстане и Мордовии.

Она рекомендовала россиянам сохранять масочный режим, а властям проводить дезинфекцию транспорта, прекратить работу зрелищных мероприятий, а также общепита с 23:00 до 06:00.