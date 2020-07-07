Путин и Си Цзиньпин заявили о желании наращивать сотрудничество

https://static.news.ru/photo/858abc34-c11f-11ea-bd73-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин и Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Отмечается, что лидеры двух стран подчеркнули стремление активно наращивать взаимодействие РФ и КНР, в том числе по поставкам углеводородов, атомной энергетике и авиастроению.

Также была выражена заинтересованность в дальнейшей тесной координации усилий на международной арене. Кроме того, была дана высокая оценка достигнутому уровню всеобъемлющего стратегического партнёрства двух стран.

Его ярким проявлением стала помощь, оказанная Россией и Китаем друг другу в наиболее сложный период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, — говорится на сайте Кремля.

Подчёркивается, что Си Цзиньпин поздравил Путина с успешным проведением всенародного голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. По мнению Пекина, этот шаг имеет большое значение для укрепления государственности России.

Телефонный разговор состоялся по инициативе китайской стороны.

Как писал NEWS.ru, специалисты компании «Газпром» поставили под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай в рамках проекта «Сила Сибири». На Чаяндинском месторождении выявлены многочисленные технологические нарушения, которые могут привести к неисполнению многомиллиардного контракта.