Путин хочет внедрять в России лучшие практики регионов по борьбе с COVID-19

Президент Владимир Путин рассказал о борьбе с коронавирусом в России. Он предложил внедрять по всей стране лучшие практики регионов.
Соответствующее заявление он сделал на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ,
Нужно посмотреть эти лучшие практики и эффективно их внедрять на всей территории страны, — подчеркнул он.
В качестве примера успешной работы он назвал решения губернатора Кемеровской области Сергея Цивлева.
Как писал NEWS.ru, Путин также заявил, что пик по коронавирусу Россия ещё не прошла, поэтому усилия по борьбе с инфекцией должны продолжаться.
По состоянию на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.
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