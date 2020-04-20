Путин хочет внедрять в России лучшие практики регионов по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/5df1b47e-82ff-11ea-9134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин рассказал о борьбе с коронавирусом в России. Он предложил внедрять по всей стране лучшие практики регионов.

Соответствующее заявление он сделал на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, передаёт ТАСС. Политик предложил смотреть как на территории с самым большим количеством проблем, так и на регионы, где система работает эффективно.

Нужно посмотреть эти лучшие практики и эффективно их внедрять на всей территории страны, — подчеркнул он.

В качестве примера успешной работы он назвал решения губернатора Кемеровской области Сергея Цивлева.

Как писал NEWS.ru, Путин также заявил, что пик по коронавирусу Россия ещё не прошла, поэтому усилия по борьбе с инфекцией должны продолжаться.

По состоянию на 20 апреля общее число инфицированных в России достигло 47 121. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.