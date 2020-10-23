Путешественники назвали самое частое заболевание в поездках

https://static.news.ru/photo/6f0a9dca-151c-11eb-9a0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Путешествие — приятный досуг, однако он может быть сопряжён с различными рисками, в том числе и с болезнями. Туристы рассказали, каким образом справляются с заболеваниями, находясь в поездке.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее исследование было проведено одним из сервисов для планирования путешествий. В опросе приняло участие 2680 человек, и, по данным опроса, большинство из них признало, что хотя бы раз сталкивались с недомоганием во время поездки — об этом рассказало более половины респондентов.

Наиболее популярной «болячкой» в отпуске является обычная простуда — это подтвердили 68% участников процента. Чуть менее часто люди страдают от укусов и животных — 50%. Также не обходится без пищевых отравлений — 45%.

Что касается более сложных случаев, то 16% респондентов рассказали о заболеваниях гриппом. Кроме того, каждый десятый получал травмы — переломы или вывихи. Стоит отметить, что не приводится статистика по заражениям COVID-19 — уточняется лишь, что некоторые путешественники болели и коронавирусом.

При этом российские туристы признались, что не любят обращаться к врачам — 68% опрошенных являются приверженцами самолечения. Вместе с тем, из тех, кто обращается за медицинской помощью, большинство остаётся довольным оказанными услугами — 50%. Также некоторые люди признались, что, хоть им и помогли, они остались недовольны отношением персонала. А кто-то прибегал к дистанционной помощи — консультировался с врачом на родине.

Медицинские услуги далеко не всегда обходится дёшево, но 58% респондентов в поездках лечится по страховке. 25% оплачивают помощь врачей частично, а 17% берут медицинские расходы на себя полностью.

Страховка — мера, в необходимости которой уверены 78% путешественников, но 58% из них озадачиваются этим вопросом, лишь выезжая за границу. Ещё 12% игнорируют страховку, а 10% занимаются её оформлением, когда планируют экстремальный отдых. Наиболее популярная сумма страхового покрытия — 30 тысяч евро.

Ранее NEWS.ru писал, что въездной туризм в Россию может возобновиться в 2020 году. Пока, как констатировал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, страны, которые открыты для путешествий в Россию, можно посчитать буквально поштучно