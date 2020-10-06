Pussy Riot «поздравили» Путина с днём рождения радужными флагами

https://static.news.ru/photo/fcdfd304-0874-11eb-8516-fa163e074e61_660.jpg Фото: PussyRiot/facebook.com

Участники феминистской группы Pussy Riot провели несанкционированную акцию против гомофобии. Они вывесили радужные флаги в Москве на зданиях Федеральной службы безопасности, администрации президента, Верховного суда, ОВД Басманный и министерства культуры РФ.

Протестный демарш активисты приурочили к дню рождения президента Владимира Путина, назвав радужные флаги символом «недостающих любви и свободы». 7 октября политику исполняется 68 лет.

«Радуга — это солнце после дождя», — сказали вы. Но мы — те, кто делает всё, чтобы это солнце, наконец, появилось, — приводит обращение участников движения к Владимиру Путину «Медиазона».

Таким способом участники Pussy Riot заявили о том, что в России существует проблема преследования активистов и организаций, помогающих ЛГБТ-сообществу. Они среди прочего потребовали прекратить дискриминацию, легализовать однополые отношения и отменить закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Москве были задержаны активисты, выложившие своими телами цифру 2036 на Красной площади. Она означала год, до которого Путин сможет оставаться на посту главы государства в соответствии с новыми нормами Конституции РФ.