Пушков призвал запретить оскорбляющим Россию артистам приезжать в страну

https://static.news.ru/photo/a5d21f5c-c271-11ea-b2dc-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков призвал запретить въезд в Россию и работу на территории страны артистам, выступающим с оскорблениями в адрес РФ. Сенатор написал об этом на своей официальной странице в Twitter.

Ранее, по словам Пушкова, в некоторых СМИ распространились сведения, будто политик выступил с призывом о введении персональных санкций для отечественных артистов, которые критикуют Родину после эмиграции в другие государства. Он заявил, что не говорил ничего такого. Другое дело — зарубежные артисты. Их глава комиссии Совфеда предлагает лишить возможности приезжать Россию после оскорбительных высказываний о стране.

Политик в своём сообщении напомнил об иностранных государственных деятелях, которым запрещён въезд в РФ.

Моя подлинная позиция: у нас введены меры против ряда зарубежных политиков, выступающих с враждебных позиций против нашей страны. Им запрещён въезд в Россию. Считаю, такие же меры следует ввести против ЗАРУБЕЖНЫХ артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью, — приводит твит Пушкова портал «Политика сегодня».

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В разговоре с журналистами сенатор пояснил, что его слова связаны с прошлогодним скандалом с грузинской певицей Нино Катамадзе. 30 июня певица разместила сообщение в Facebook, в котором она объявила, что никогда больше не будет выступать в России, а также назвала президента страны Владимира Путина личным врагом. Это заявление она сделала после прошедших в Тбилиси акций протеста. Тогда митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители.

Затем Катамадзе в эфире украинского телевидения заявила, что любит своих российских слушателей.

Как ранее передавал NEWS.ru, Пушков заявил, что грузинская певица призналась в любви к слушателям из России, потому что соскучилась по российским гонорарам.