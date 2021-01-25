Пушков призвал Россию перестать стараться понравиться Западу

https://static.news.ru/photo/9288ef08-5ed3-11eb-8f6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что российской стороне пора перестать оглядываться на мнение Запада о ней.

Попытки оценивать себя, опираясь на западные стандарты и отзывы о России, означают признание некой собственной вторичности, уточнил политик.

Это пережиток конца 1980–1990-х годов, когда главной целью стало одно — понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом. Уже пора и понять: Западу мы не понравимся. Всё, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Сенатор сравнил Россию и западные страны с судьями и подсудимым. При этом Запад выносит свои оценки, а Россия пытается оправдаться и опровергнуть эти оценки.

После недавних событий в США, окончательно вскрывших роль их медиа и интернет-платформ как инструментов идейной диктатуры, США более не могут восприниматься как судьи: у них нет на это ни морального, ни политического права. Даже если они по инерции продолжают играть эту роль, мы не должны по инерции её принимать, — добавил политик.

Ранее Пушков высмеял инициативу украинской партии «Слуга народа», предложившей в Верховной раде к принятию проект закона о борьбе с проявлениями сексизма. Сенатор добавил, что принятие такого закона — недостаточная мера для борьбы с неравноправием полов, писал NEWS.ru.