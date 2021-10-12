Пушкина рассказала, что должно быть в законе о домашнем насилии

В осеннюю сессию в Госдуму будет внесён доработанный законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Соавтор законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина рассказала NEWS.ru, что документе должны быть прописаны профилактические меры, определён круг лиц, подпадающих под юрисдикцию закона, и обязательно обозначено понятие «преследование». Журналистка подчеркнула, что не видела финальный вариант документа.

Я верю, что в нём (законопроекте о домашнем насилии. — NEWS.ru) будет чёткое определение этой вселенской беды, определён круг лиц, попадающих под юрисдикцию закона — и это не только сами жертвы, но и ближайшее окружение, — рассказала Пушкина.

По её словам, в документе должны быть прописаны профилактические меры, включающие охранные ордеры — судебный и внесудебный. Журналистка добавила, что в законе должно быть обозначено понятие «преследование». Его нет в сегодняшнем законодательстве.

Я надеюсь, что завершена и работа над законами-спутниками. К примеру, об организации кризисных центров для жертв домашнего насилия, — добавила журналистка.

Ранее Пушкина рассказала, что в России нет объективной статистики жертв семейного насилия. Наша страна никогда не участвовала в международных исследованиях, посвящённых женской смертности в результате семейно-бытовых конфликтов.

Законопроект «О профилактике семейного-бытового насилия в РФ» в конце ноября 2019 года был размещён в разделе «Обсуждения» на сайте Совфеда. На него пришло 11 тысяч отзывов. Законопроект планировали принять до конца 2020 года, но затем отложили.