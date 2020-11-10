Пушкина осудила запрет на брак мусульман с иноверцами

https://static.news.ru/photo/9251a776-2375-11eb-b6da-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: twitter.com/opushkina

Духовное управление мусульман РФ запретило мусульманам, проживающим на территории России, заключать браки с представителями других религий. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что такое заключение разъединяет народы и создаёт религиозные противоречия.

Российские власти прилагают огромные усилия, чтобы обеспечить равноправие и мирную жизнь представителям всех религий на территории страны. Я считаю, что заключение Духовного управления мусульман России во многом перечёркивает эту работу. Более того, оно противоречит нашей Конституции, где говорится, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека независимо от его отношения к религии, — заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Пушкина.

Она уточнила, что это заключение в той или иной степени затрагивает 10% жителей РФ — последователей ислама. И такие непродуманные действия могут расколоть общество, посеять раздор и религиозные противоречия.

Любовь не знает ни расы, ни национальности, ни религии. Поэтому браки между представителями разных религий укрепляют межконфессиональный мир в стране, запрещать их — значит разделять любящие сердца, семьи и социум, — подчеркнула депутат.

Как писал NEWS.ru, Духовное управление мусульман РФ вынесло богословское заключение, согласно которому мусульмане в России больше не могут позволить себе заключать браки с христианами, буддистами и представителями иных конфессий. В заключении подчёркивается, что для мужа и жены и прочности их союза важно наличие общих жизненных ценностей.

В Духовном управлении мусульман Москвы при Духовном собрании мусульман России (ДСМР) не поддержали это решение. Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир Крганов отметил, что подобное трактование Корана может «открыть много других вопросов относительно взаимоотношений между традиционными религиями».

Против такого запрета также выступили в Духовном управлении мусульман Татарстана. По мнению секретаря Совета улемов ДУМ РФ Татарстана Рустама Нургалеева, решение ДУМ России не относится к регионам, которые имеют свои духовные управления и других муфтиев. Он подчеркнул, что в Татарстане мусульманам позволено заключать межконфессиональные браки.