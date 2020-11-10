Мусульманам в России запретили заключать браки с иноверцами

https://static.news.ru/photo/b6b05496-2352-11eb-b199-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Мусульманам, проживающим на территории РФ, больше нельзя заключать браки с представителями других религий. Соответствующий запрет вступил в силу по решению Духовного управления мусульман РФ.

Организация вынесла богословского заключение. Согласно ему мусульмане в России больше не могут позволить себе заключать браки с христианами, буддистами и представителями иных конфессий.

В заключении подчёркивается, что для мужа и жены и прочности их союза важно наличие общих жизненных ценностей, передаёт издание The Insider.

Как ранее передавал NEWS.ru, власти Арабских Эмиратов отменили наказание за употребление алкогольных напитков, а также разрешили сожительство для неженатых пар.

Соответствующие изменения в законодательство утвердил президент страны Халифа бен Зейд Аль Нахайян. Теперь граждане старше 21 года могут употреблять спиртное в частном порядке или в некоторых общественных местах. До этого пить могли только иностранцы, не являющиеся мусульманами.