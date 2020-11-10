Мусульмане Москвы выступили против запрета на межконфессиональные браки

https://static.news.ru/photo/d068b236-236e-11eb-8109-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Духовном управлении мусульман Москвы при Духовном собрании мусульман России (ДСМР) не поддержали решение совета улемов (учёных-богословов) ДУМ России запретить браки мусульман с христианками и иудейками. Против такого запрета также выступили в Духовном управлении мусульман Татарстана.

Мы считаем, что нельзя так, без учёта современных реалий и многонациональности, многоконфессиональности общества, где мы живём, издавать такие фетвы (решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием. — NEWS.ru) — цитирует Интерфакс главу ДСМР, муфтия Москвы Альбира Крганова.

Он отметил, что подобное трактование Корана может «открыть много других вопросов относительно взаимоотношений между традиционными религиями».

По мнению секретаря Совета улемов ДУМ РФ Татарстана Рустама Нургалеева, решение ДУМ России не относится к регионам, которые имеют свои духовные управления и других муфтиев. Он подчеркнул, что в Татарстане мусульманам позволено заключать межконфессиональные браки.

То есть мусульманин может заключить брак с иудейкой, христианкой, запрета на это нет, — заявил Нургалеев.

Как сообщал NEWS.ru, Духовное управление мусульман РФ вынесло богословского заключение, согласно которому мусульмане в России больше не могут позволить себе заключать браки с христианами, буддистами и представителями иных конфессий.