Птаха рассказал, как рэперы будут обходить запрет на пропаганду наркотиков Птаха предположил, что читающие о наркотиках рэперы начнут работать за рубежом из-за закона МВД

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер Птаха (Давид Нуриев)

Исполнители, использующие тему наркотиков в своих треках, могут начать работать через иностранные лейблы, предположил в разговоре с NEWS.ru Давид Нуриев, более известный как рэпер Птаха. По его словам, так музыканты могут отреагировать за закон МВД об уголовных сроках за пропаганду наркотиков. Рэпер подчеркнул, что воевать с пропагандой наркотиков — все равно что воевать с даркнетом, все запреты легко обходятся.

Проблемы нет. Мы будем просто называться по-другому и выпускаться через другие страны под другими именами на русском языке. Песни будут те же самые, — заявил Птаха.

При этом рэпер призвал коллег не злоупотреблять этой темой в своих речитативах. Он признал, что существует грань, где исполнитель всего лишь рассказывает о ситуациях, в которых фигурируют наркотики, а где представляет эти практики в позитивном свете. По словам Птахи, рэперам следует быть особенно аккуратными.

Рэперам действительно стоит просто перестать пропагандировать и беречь себя от горячих голов. В любом случае искусство не заткнуть. Оно так или иначе будет присутствовать. Мы приходим к цензуре Советского Союза. Вот посмотрите, скоро у нас будет коммунизм, — говорит Птаха.

16 мая замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что с 2024 года против исполнителей, читающих рэп об употреблении наркотических веществ, могут быть возбуждены уголовные дела. При этом он отметил, что уголовка будет грозить только в случае повторного нарушения административной статьи, запрещающей пропаганду употребления наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.