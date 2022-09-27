Психотерапевт назвала способы справиться с тревожностью без медикаментов Психотерапевт Красикова: с тревогой поможет справиться мышечная релаксация

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Справиться с повышенной тревожностью без медикаментов и врачей можно с помощью специальных техник, утверждает психотерапевт Мариам Красикова. Она рассказала СМИ, что для борьбы с тревогой можно расписывать пошаговую последовательность действий, которые в данный момент можно совершить. Также для успокоения врач рекомендует закрыть глаза и медленно «просматривать» мысли в голове, стараясь о них не задумываться и просто пролистывая их. Также, по словам эксперта, справиться со стрессом поможет мышечная релаксация, для которой нужно сильно напрячь мышцы, а затем расслабить.

Садишься, закрываешь глаза и даешь мыслям просто быть, их не раскручиваешь, стараешься не думать, а просто по списку пролистываешь в голове. Также существует нервно-мышечная релаксация, когда ты просто зажимаешь мышцы, потом расслабляешь, это реально помогает, — пояснила психотерапевт.

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина ранее рассказала, что самый эффективный способ победить осеннюю хандру — это свести к минимуму обычные проявления сезонной депрессии: плохое настроение, апатию и бессонницу. Она отметила, что преодоление этих симптомов возможно только через структурирование свободного времени и составление «бизнес-плана» на день, в который нужно включить создание положительных впечатлений и работу над повышением самооценки.

Свой способ избежать осенней хандры также предложил психолог Денис Хакимов. Эксперт отметил: побороть данное состояние можно с помощью длительных прогулок по выходным, чтобы удлинить световой день, а также обеспечить хорошее освещение в помещениях, где человек проводит больше всего времени. Он также посоветовал восполнять дефицит витамина D с помощью употребления жирных сортов рыбы и сыров, а серотонина — с помощью фруктов и орехов.